В городе Хайкоу на Хайнане появился первый кластер морской промышленности

ХАЙКОУ /Китай/, 2 сентября. /ТАСС/. Первый кластер морской промышленности появился в административном центре южной китайской провинции Хайнань городе Хайкоу. Как сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван", он расположен на территории инновационного завода "Шичуанлянь" в Национальной зоне высокотехнологичного развития Хайкоу.

Данный проект, запущенный 29 августа, получил одобрение городского Управления природных ресурсов и планирования. Кластер станет частью инновационного завода "Шичуанлянь", в создание которого было вложено порядка 300 млн юаней (около $42,8 млн). Общая площадь объекта составляет порядка 50 тыс. кв. м.

Кластер морской промышленности состоит из четырех основных частей: морская экономическая и промышленная группа, культурная и креативная база, офшорная инновационная площадка, а также комплексная высокотехнологичная офисная зона. Данный кластер, будучи первым в своем роде в Хайкоу, будет способствовать развитию экономических инноваций в морской индустрии и станет новой движущей силой на данном направлении. Кластер, уточняет ресурс, станет идеальным местом для размещения офисов компаний и предприятий из морских отраслей промышленности.

Соответствующие соглашения о сотрудничестве с инновационным заводом "Шичуанлянь" подписали 19 предприятий. В их числе американская консалтинговая компания Ruisai, японская Bous Corporation, гонконгская Yaxing Capital, а также юридическая контора Shanhai Hansheng.