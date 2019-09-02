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Правительство Севастополя может оставить морской порт в собственности города

Сейчас ведутся переговоры с Минтрансом, по результатам которых решится судьба порта

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Севастополя рассматривает возможность оставить морской порт в собственности города, а не передавать его на федеральный уровень, как планировалось ранее. Об этом журналистам в понедельник сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

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"Ранее был инициирован процесс передачи порта в федеральную собственность. Сейчас мы ведем переговоры с Минтрансом, как это будет дальше происходить. Есть ряд проектов и идей, которые я не готов озвучивать. Но если это будет успешно реализовываться, то, может быть, было бы целесообразнее морпорт оставить в собственности Севастополя ", - отметил Развожаев.

Он также напомнил, что власти города выделили субсидию в размере 54 млн рублей. По его словам, эти средства также пойдут на выплату зарплат работникам и погашение задолженностей по коммунальным платежам.

Кроме того, власти города ожидают, что загрузить мощности Севморпорта поможет запуск грузового сообщения с Сирией. Развожаев сообщил, что визит губернатора провинции Тартус, с которой у Севастополя заключено соглашение о сотрудничестве, ожидается в ближайшее время.

Из-за введенных несколькими странами санкций для предприятий, работающих на Крымском полуострове, и их партнеров, объем перевалки грузов Севморпорта сократился с почти 6 млн тонн в 2013 году до менее чем 200 тыс. по итогам 2018 года. При Дмитрии Овсянникове, который руководил городом до июля этого года, обсуждалась возможность передачи убыточного Севморпорта в федеральную собственность, что, как предполагалось, должно поспособствовать повышению эффективности работы.

Теги
РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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