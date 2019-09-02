Власти Москвы проведут роуд-шоу для застройщиков ТПУ "Некрасовка" и "Пятницкое шоссе"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы 5 сентября проведут роуд-шоу, на котором представят потенциальным инвесторам возможности застройки двух транспортно-пересадочных узлов - "Некрасовка" и "Пятницкое шоссе", сообщила в понедельник пресс-служба комплекса экономической политики столицы.

"На предстоящем роуд-шоу представители собственника лотов расскажут о потребностях жителей районов, в которых находятся ТПУ, обо всех технических характеристиках. Эксперты рынка расскажут о том, насколько ликвидны эти объекты, и когда можно ждать полноценной окупаемости проекта", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

В сообщении отмечается, что лоты под застройку ТПУ в настоящий момент выставлены на аукционы. Первый из них - 99% доли в уставном капитале ТПУ "Некрасовка". Новый собственник проекта сможет построить многофункциональный центр с парковкой. Второй лот предусматривает приобретение 99% доли в уставном капитале ТПУ "Пятницкое шоссе" с последующим строительством придорожного сервиса.

"Несомненным плюсом таких проектов является гарантия окупаемости. Как правило, объект возводится в местах с развитой инфраструктурой, плотной застройкой, высоким пассажиропотоком", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.