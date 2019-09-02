ФАС не видит оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов

Комментируя слова представителя Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, который рассказал газете "Известия" о возможном подорожании авиабилетов к концу года на 9-10%, в службе заявили, что изучат деятельность организации на предмет сговора.

"Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют. ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты. Деятельность организации будет изучена на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее 2 сентября "Известия" со ссылкой на прогноз заместителя исполнительного директора АЭВТ Бориса Шокурова сообщила о возможном росте цен на билеты. Мнение Шокурова также было поддержано экспертами ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации. По мнению экспертов, причина прогнозируемого подорожания - "объективные факторы", в том числе стоимость авиакеросина. Позже в пресс-службе авиакомпании S7 сообщили, что тенденция роста стоимости билетов в 2019 году действительно существует, она связана "с ростом расходов авиакомпаний по большинству статей". Наиболее существенными факторами в S7 назвали сильное увеличение цен на авиакеросин и ставки на аэропортовое обслуживание.