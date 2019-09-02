Власти Мурманской области предложили поменять условия начисления северных надбавок

МУРМАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Мурманской области выступили с инициативой поменять федеральный закон о начислении северных надбавок - так называемых "полярок" - к зарплатам на Крайнем Севере. Как сообщил в понедельник в своем аккаунте в Instagram врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, власти региона считают правильным учитывать не время работы, а время проживания в арктических регионах.

Северные надбавки к зарплате выплачиваются работающим на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях. При этом их сумма зависит от местности, составляя от 30 до 100%, и от стажа работы на Севере. Так, в Мурманской области через шесть месяцев работы добавляются 10%, максимальные 80% работник сможет получать только через несколько лет работы.

"Предложение нашей области вернуть "полярки" молодежи также прорабатываем более детально вместе с федеральными ведомствами - мы предлагаем северянам "полярки" присваивать не по рабочему стажу, а по времени проживания на Севере, чтоб нашей молодежи не приходилось их зарабатывать", - написал Чибис.

Он сообщил, что озвучил эту инициативу во время недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным и получил поддержку главы государства.

Как сообщил в понедельник Чибис на совещании в областном правительстве, это поможет остановить отток молодых кадров с Севера. "Принципиально важно мотивировать молодежь приходить на работу на предприятия и в организации Мурманской области. Молодые люди, которые родились в Мурманской области и выходят на работу, независимо от того, учились они здесь или в другом регионе, должны получать "полярки" сразу, а не зарабатывать их два с половиной года", - привела в понедельник пресс-служба областного правительства слова Чибиса.

Еще одна инициатива касается налоговых преференций для работодателей, которые частично компенсируют им повышенные расходы на "полярки" сотрудникам. "На эту сумму должны быть налоговые преференции у работодателя, это важно. Мы обсудили это с президентом, соответствующее поручение дано", - сказал Чибис.