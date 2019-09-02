Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка жителям Сибири

Во время совещания в понедельник в Тулуне, где до этого он встретился с местными жителями, глава государства отметил, что "Сбербанк не очень-то откликается на просьбы граждан" по вопросам реструктуризации кредитов и так далее. Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться. "Встретимся с ними, поговорим - о реструктуризации кредитов, о кредитных каникулах, а может быть где-то индивидуально [решение будет принято]. <…> Может быть, где-то индивидуальную помощь будем оказывать", - сказал зампред кабмина.

Президент, в свою очередь, указал на необходимость переговорить по этой теме с руководством Сбербанка. "Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьезный вопрос. Они и могут, и должны это сделать", - подчеркнул Путин. "Мы после приезда Германа Оскаровича (Грефа, главы Сбербанка - прим. ТАСС) здесь пообщаемся, завтра он будет здесь", - сказал Мутко.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.