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Агентство по привлечению инвестиций поддержит более 30 инвестпроектов Приамурья

Реализация этих проектов позволит создать почти 23,5 тыс. рабочих мест, отметил директор АНО АПИ по взаимодействию с госорганами и регионами

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) поддержит более 30 инвестпроектов Приамурья, сообщается в понедельник на сайте правительства Амурской области.

"Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) окажет организационную и методологическую поддержку 33 проектам Амурской области по семи приоритетным направлениям", - говорится в сообщении.

Как уточняется со ссылкой на директора АНО АПИ по взаимодействию с госорганами и регионами Тараса Попова, реализация этих проектов позволит создать порядка 23,5 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций по проектам составляет более 2 трлн рублей. "Это проекты в нефтегазовой промышленности, электроэнергетике, по добыче твердых полезных ископаемых, в сфере туризма, агропромышленном комплексе, логистике, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности", - цитирует сайт Попова.

Для поддержки этих проектов и запуска новых обсуждается возможность расширения зоны действия трех амурских ТОР: "Приамурская", "Белогорск", "Свободный", распространение режима свободного порта Владивосток на Благовещенск.

АНО АПИ планирует разработать единую инвестиционную стратегию для всех дальневосточных регионов. В настоящее время идет проработка инвестиционных стратегий для каждого региона. Данные стратегии войдут в единый общий документ.

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