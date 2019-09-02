Систему беспилотников для мониторинга ветряных электростанций разработают в Швейцарии

ТАСС, 2 сентября. Швейцарские компании Sulzer Schmid и Nnaisense объединятся для совместной работы над созданием системы беспилотников, способных самостоятельно проводить мониторинг лопастей ветряных электростанций, сообщает издание reNews.
Компании нацелены создать решение на базе AI, которое позволит автоматизировать процесс обнаружения механических повреждений лопастей ветряных турбин. Предполагается, что мониторинг будет производиться с помощью летающих дронов, которые смогут оценивать состояние лопастей полностью автономно.
Каждый из беспилотников будет оснащен камерой высокого разрешения, а полученные изображения будут анализироваться с помощью алгоритмов распознавания изображений и машинного обучения, что даст возможность обнаруживать повреждения, выявлять зоны повышенного риска и своевременно передавать информацию оператору.