Систему беспилотников для мониторинга ветряных электростанций разработают в Швейцарии

Украинский премьер назвал инвестиции и либерализацию ключевыми мерами для роста ВВП на 40%

Алексей Гончарук сообщил, что в первый год работы правительство должно продемонстрировать рост экономики не менее чем на 5%, а во все остальные года - не менее чем на 7%

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