РЖД представили концепцию первого этапа развития Петербургского транспортного узла

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. РЖД на заседании правительства Санкт-Петербурга представили концепцию первого этапа развития Санкт-Петербургского транспортного узла, говорится в сообщении холдинга.

"По прогнозам, к 2030 году в Санкт-Петербургском железнодорожном узле прогнозируется увеличение объемов перевозок грузов в 1,4 раза. В соответствии с перспективами развития портовых мощностей, прирост объемов перевозок грузов прогнозируется на 39% на южном берегу Финского залива и на 30% - на северном", - отмечается в пресс-релизе РЖД.

Компания совместно с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью прорабатывает варианты Северо-Восточного и Юго-Западного железнодорожных обходов города, они позволят наладить пригородные перевозки как в границах города, так и за его пределами. Считается, что вынос транзита за пределы города в целом окажет благоприятное воздействие на экологическую обстановку в Санкт-Петербурге. К 2030 году предполагается организация двух полукольцевых маршрутов движения городской электрички в Санкт-Петербурге со строительством девяти новых транспортно-пересадочных узлов. Таким образом, будет организовано интермодальное сообщение между городом и аэропортом "Пулково", обеспечена транспортная доступность Сестрорецкого направления и современного бизнес-кластера "Лахта-Центр", а также курортных зон и исторических достопримечательностей региона. При этом размеры движения электропоездов могут быть увеличены до 90 пар в сутки, а интервал движения поездов в час пик составит 10 минут.

Концепцией предусмотрено также развитие инфраструктуры для организации тактового движения и увеличения количества пригородных поездов на направлениях из Санкт-Петербурга в Мельничный Ручей, Тосно, Павловск, Гатчину и Выборг.

По прогнозам РЖД, до 2030 года объемы перевозок пассажиров в пригородном сообщении Санкт-Петербургского железнодорожного узла возрастут в 1,8 раза и составят 142,4 млн пассажиров.