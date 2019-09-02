Китай подал иск в ВТО против США из-за дополнительных пошлин

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Китайские власти подали иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением американской стороной 1 сентября дополнительных пошлин на продукцию из КНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник Минкоммерции Китая.

"1 сентября США ввели дополнительные пошлины в 15% на китайскую продукцию стоимостью $300 млрд. В связи с этим мы подали иск в ВТО, - отмечается в документе, размещенном на сайте ведомства. - Мы будем решительно бороться за свои интересы".

В ведомстве также выразили Соединенным Штатам решительный протест в связи с введением 1 сентября дополнительных пошлин на продукцию из КНР.

"Меры по повышению пошлин, предпринятые США, серьезно нарушают консенсус, который был достигнут между лидерами наших стран. Китай выражает по этому поводу свой решительный протест", - отмечается в соответствующем документе Минкоммерции КНР.

В нем подчеркивается, что Пекин будет "твердо придерживаться принципов ВТО, отстаивая свои законные интересы". "Мы намерены жестко защищать многосторонние форматы сотрудничества и систему международной торговли", - говорится в заявлении.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ в воскресенье ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля.