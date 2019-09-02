Свиноводческий комплекс стоимостью около 800 млн рублей откроют в сентябре под Пензой

ПЕНЗА, 2 сентября. /ТАСС/. Свиноводческий комплекс компании "Лопатинский бекон" в Пензенской области, инвестиции в который превысили 800 млн рублей, планируется открыть в сентябре 2019 года. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минэкономики региона.

"Проект с объемом инвестиций в размере 811 млн рублей находится в финальной стадии инвестиционного цикла, его готовность около 90%. Ввод в эксплуатацию свинокомплекса планируется в сентябре текущего года", - отметили в министерстве.

Реализация проекта на территории Лопатинского района началась в 2014 году. Об этом ТАСС рассказал главный технолог предприятия Максим Певцов.

"Предприятие рассчитано на выращивание 32 тыс. беконных свиней под реализацию. Мы будем работать по закрытому типу, сами обеспечивать себя ремонтным молодняком. Это уменьшает риск занести заболевания, из-за которых животноводческие предприятия несут экономические потери", - отметил Певцов.

По его словам, в конце 2019 - начале 2020 года на предприятии будет открыт убойный цех, который позволит перерабатывать весь объем производимого мяса. Как пояснили журналистам в администрации Лопатинского района, предприятие сможет перерабатывать до 3 тыс. тонн свинины в год. Продукция компании "Лопатинский бекон" - единственного свиноводческого комплекса в районе - ориентирована, прежде всего, на пензенский рынок - сетевые магазины и мелкую розницу.

В настоящее время на предприятии работают более 40 сотрудников со средней зарплатой порядка 29 тыс. рублей

Проект строительства свинокомплекса реализуется при поддержке правительства Пензенской области. С компанией заключено инвестиционное соглашение по предоставлению налоговых льгот - в течение трех лет с момента запуска предприятия ставка по налогу на имущество организаций будет снижена с 2,2% до 1,4%.

"Сумма налоговых льгот составит 11,1 млн рублей, после окончания льготного периода, в течение следующих пяти лет, налоговые поступления в бюджет региона составят около 30 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.