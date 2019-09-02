Украинский премьер назвал инвестиции и либерализацию ключевыми мерами для роста ВВП на 40%

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Экономика Украины может вырасти на 40% за пять лет за счет иностранных инвестиций, либерализации экономики и уменьшения роли государства на рынках. Об этом заявил в понедельник на брифинге после заседания кабмина новый премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее сегодня на встрече с президентом он озвучил эту цель, как основную для своего правительства, дав повод ряду экономистов усомниться в возможности ее достижения.

"40% - это не цифра, взятая с потолка, - объяснил Гончарук. - У нас есть соответствующие расчеты. Их можно увидеть в документе, который будет называться "Программа деятельности правительства". Мы представим ее через месяц перед парламентом".

По его словам, в первый год работы правительство должно продемонстрировать рост экономики не менее чем на 5%, а во все остальные года - не менее чем на 7%.

"Это в совокупности приведет нас к тому результату, который был озвучен, - продолжал премьер. - За счет чего? За счет иностранных инвестиций, за счет либерализации экономики и за счет уменьшения роли государства на рынках, что создаст более благоприятные условия для бизнеса".

Комментируя нынешние заявления премьера, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов высказал сомнение в достижимости заявленный цифр при сохранении конфликта в Донбассе и отсутствии сотрудничества с Россией.

В беседе с корреспондентом ТАСС он отметил, что "без активной протекционистской политики, без защиты внутреннего рынка, без стимуляции собственного производителя высокие темпы роста экономики недостижимы". "А такого направления в представленном экономическом курсе просто нет, - сказал эксперт. - Напротив, как общая направленность заявлена либеральная, даже либертарианская позиция о том, что рынок сам все обеспечит без особого вмешательства государства".

По данным же украинских СМИ, в 2018 году ВВП Украины составил $130,8 млрд. При названных Гончаруком цифрах ежегодный прирост должен составлять почти 7%, отмечает, в частности, издание "Страна". Но если даже и удастся их добиться, то к 2024 году Украина лишь выйдет на уровень ВВП 2013 года. Тогда, при правительстве Николая Азарова, он достигал $183,3 млрд.