Кабмин планирует отказаться от проведения Красноярского экономического форума

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ решило отказаться от проведения Красноярского экономического форума (КЭФ) - вместо него планируется проводить форум национальных проектов, подтвердил ТАСС пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

Ранее издание РБК сообщило, что вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко направил главе кабмина Дмитрию Медведеву письмо с таким предложением.

"Такое письмо было направлено главе правительства, премьер-министр поддержал предложение", - сказал Осипов. Он также подтвердил, что первый форум нацпроектов планируется провести в Казани в 2020 году, а второй - в Нижнем Новгороде в 2021-м.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака, возглавлявшего оргкомитет КЭФ-2019, заявил, что "любой экономический форум со статусом федерального значения должен гибко реагировать на актуальную федеральную повестку как по форме, так и по содержанию".

"Российский инвестиционный форум в этом году сосредоточился на теме национальных проектов. Оргкомитет КЭФ под руководством Козака также поставил задачу по "перезагрузку" форума, организаторы сосредоточились на кардинальном переформатировании содержательной программы форума. Эта задача была эффективно реализована как по составу экспертов и участников дискуссий, так и по тематике пленарной сессии и основных круглых столов. Тема повышения конкурентоспособности как в разрезе страны в целом, так и отдельных отраслей экономики, вывела КЭФ в федеральную повестку, перезапустив интерес к форуму", - добавил он.

Тем не менее, по словам представителя Козака, решение о расформировании федерального оргкомитета КЭФ пока не принималось.

Красноярский экономический форум (КЭФ) - одна из ежегодных экономических конференций в России, проходящих на региональном уровне. Ее организатором выступают правительство Красноярского края и правительство РФ. В рамках мероприятия проходит подписание крупных инвестиционных контрактов, организуются круглые столы для обсуждения вопросов экономического развития и реформ, действуют различные тематические выставочные площадки. Форум дважды проходил при участии премьер-министров России: Владимира Путина (2012) и Дмитрия Медведева (2013). Впервые КЭФ состоялся в апреле 2004 года.