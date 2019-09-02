Методы ответственного природопользования впервые обсудят на ВЭФ ученые РФ и Китая

ТАСС, 2 сентября. Ученые из России и Китая впервые обсудят на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) проблемы рационального природопользования. В частности, речь пойдет о пути сохранения биоразнообразия на Дальнем Востоке. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), на базе которого пройдет мероприятие.

"На полях ВЭФ, который пройдет с 4 по 6 сентября в кампусе ДВФУ, состоится международная конференция "АТЭС в 21 веке: новая роль образования", посвященная лучшим практикам университетов и научно-образовательных учреждений в регионе Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Пятого сентября в рамках конференции ученые обсудят, как сохранить биоразнообразие на Дальнем Востоке, используя современные достижения в области рационального природопользования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициаторами дискуссии стали руководитель Центра геномной и регенеративной медицины ДВФУ, один из лидеров международного консорциума Bio2Bio Александр Каганский и представитель Китайской академии наук доктор Мэнг Ванг. Среди основных вопросов, которые обсудят участники дискуссии, в частности, получение максимального экономического эффекта от использования богатств природы при условии одновременной защиты окружающей среды и видового биоразнообразия.

По словам Каганского, природа Дальнего Востока - сокровищница природных видов, содержащих большое количество биологически активных природных соединений. Например, вещества, полученные из растений Дальнего Востока, потенциально могут стать компонентами для лекарств нового поколения. В будущем они помогут защитить человечество от болезней, сегодня неизлечимых. Однако, чтобы не допустить исчезновения видов в результате деятельности человека, по его словам, важно определить научный подход к природопользованию.

"Особую роль в разработке научных методов ответственного природопользования на Дальнем Востоке могли бы сыграть ДВФУ, Российская академия наук, Китайская академия наук, государственные профильные министерства и ведомства. Эффективно решать проблемы освоения ресурсов Дальнего Востока можно было бы на базе международного научно-исследовательского центра, на базе которого ученые из России, Китая и других стран смогут проводить исследования и разрабатывать эффективные методы ответственного природопользования. Возможно, такой центр появится в ближайшей перспективе", - цитирует пресс-служба Каганского.

VIII Международная конференция форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества "АТЭС в ХХI веке: новый взгляд на образование" состоится в ДВФУ 4 и 5 сентября 2019 года в рамках Восточного экономического форума. Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.