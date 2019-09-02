Додон обсудил с Миллером условия поставок газа в Молдавию

КИШИНЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером условия поставок газа в республику в 2020 году. Об этом глава республики сообщил в понедельник на своей странице в Facebook после встречи в Москве.

"В ходе беседы рассмотрели перспективы сотрудничества в энергетическом секторе, уделили особое внимание условиям поставок российского газа в Молдавию и необходимым мерам во избежание повышения стоимости газа для потребителей в Молдавии. Кроме того, обсудили вопросы, связанные с заключением новых контрактов на поставку газа в Молдавию и его транзита по территории нашей страны после 1 января 2020 года, учитывая, что контракты, подписанные ранее между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз", истекают в конце 2019 года", - написал Додон.

По его словам, в беседе участвовали министр экономики и инфраструктуры Молдавии Вадим Брынзан и новый председатель Административного совета АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, который с сегодняшнего дня официально вступил в эту должность.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2019 году. Ранее в интервью ТАСС Додон заявлял, что намерен добиться от Москвы скидки на газ. По его словам, предыдущее правительство, которое необоснованно занижало тарифы, "оставило в наследство "энергетическую бомбу", из-за которой цены на газ [для населения] могут резко подскочить". Кроме того, в республике обеспокоены возможным прекращением поставок газа через Украину.