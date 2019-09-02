Додон пригласил Миллера в Кишинев на заседание межправкомиссии и экономический форум

КИШИНЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон пригласил председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера посетить в сентябре Кишинев, где запланирован российско-молдавский бизнес-форум и заседание совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом глава республики сообщил на своей странице в Facebook после встречи с Миллером в Москве.

"Пригласил господина Миллера принять участие во втором молдавско-российском экономическом форуме, который пройдет 20-21 сентября в Кишиневе. В эти же дни состоится заседание правления АО "Молдовагаз" и молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - написал Додон. Он отметил, что присутствие руководителя "Газпрома" в Кишиневе будет способствовать более предметному диалогу двух стран по важнейшим вопросам экономики и энергетики.

Ранее Додон сообщил, что представители Молдавии обсуждают с руководством "Газпрома" новый контракт на газ и заинтересованы в снижении стоимости поставок.