Кабмин утвердил квоту на экспорт лома черных металлов в объеме 1 млн т

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило квоту на экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в объеме около 1,009 млн т с 1 сентября по 31 декабря 2019 года. Соответствующее постановление размешено на официальном интернет-портале правовой информации.

Квоты для экспортеров распределяются пропорционально объему лома, который они поставили за рубеж с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

При этом квоты будут устанавливаться с учетом поправочных коэффициентов для каждого региона - от 0,5 до 1,5. Так, для Дальневосточного и Южного федеральных округов, где наблюдается дефицит лома, установлены самые низкие коэффициенты - 0,6 и 0,5 соответственно.

Использование квоты будет осуществляться на основании разовой лицензии, выдаваемой Минпромторгом РФ, отмечается в документе. Срок действия лицензии будет установлен с даты фактической выдачи после 1 сентября и до 31 декабря включительно.

Инициативу ограничить экспорт лома направил в Минпромторг в конце прошлого года Фонд развития трубной промышленности, представляющий интересы крупных компаний - производителей труб. По расчетам фонда, такая мера позволит перенаправить на внутренний рынок около 1 млн т лома за полгода, что позволит увеличить выручку металлургических предприятий на 50-60 млрд рублей.

Единственной компаний, публично высказавшейся против инициативы, стала компания "Металлоинвест", в состав которой входит "Уралметком", обеспечивающий ломом предприятия компании ОЭМК (входит в ассоциацию "Русская сталь") и "Уральскую сталь".

Лом черных и цветных металлов с 2020 года можно будет экспортировать из России за пределы ЕАЭС только через биржу.