Аргентинская биржа выросла почти на 5% после введения контроля за покупкой долларов

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сентября. /ТАСС/. Аргентинский биржевой индекс Merval вырос на 4,79%, до 25 787,38 пункта на открытии торгов в понедельник. В пятницу индекс закрылся на отметке 24 608,56 пункта после падения.

Курс аргентинской валюты сразу после открытия торгов упал до 63 песо за доллар, однако быстро отыграл снижение. По данным на 11:13 (17:13 мск), крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion оценивал доллар в 59 песо.

В воскресенье в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики" был опубликован президентский указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты. Согласно документу, компании-экспортеры должны будут запрашивать разрешение Центрального банка Аргентины для покупки долларов и их перевода за рубеж. Для физических лиц установлен месячный лимит на покупку в $10 тыс.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил оппозиционный левоцентристский кандидат в президенты Альберто Фернандес. После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал, а Merval обвалился на 38%.