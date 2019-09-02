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Крупнотоннажный нефтяной танкер преодолел Северный морской путь на СПГ-топливе

Судно "Проспект Королева" выполнило коммерческий рейс по доставке партии сырой нефти из порта Мурманск в Китай

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Танкер "Проспект Королева" компании "Совкомфлот" завершил переход по Северному морскому пути, преодолев все расстояние, используя только газомоторное (СПГ) топливо. Об этом говорится в сообщении "Совкомфлота".

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В пресс-релизе "Совкомфлота" отмечается, что танкер выполнил коммерческий рейс по доставке партии сырой нефти из порта Мурманск в Китай. Переход от мыса Желания до мыса Дежнева занял 7,25 суток вместо запланированных 8, средняя скорость судна составила 12,2 узла. Танкер преодолел расстояние в 2118 морских миль.

"Благоприятная ледовая обстановка и погода на всем протяжении трассы Севморпути позволили судну преодолеть ее без ледокольного сопровождения. Своевременное прогнозирование позволило судну избежать встречи с крупными айсбергами в проливе Вилькицкого и обойти скопление льда в проливе Лонга, проложив новый маршрут севернее острова Врангеля. Полагаем, что этот новый маршрут, как и "маршрут Тихонова" будет востребован при организации коммерческих рейсов танкеров-газовозов в восточном направлении", - приводятся в сообщении слова капитана танкера Олега Шишкина.

В состав флота группы СКФ входят шесть нефтеналивных танкеров на газомоторном топливе, включая "Проспект Королева", еще пять находятся в стадии строительства.

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 146 судов общим дедвейтом свыше 12,8 млн т. Более 80 судов обладает ледовым классом.

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