{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минэкономразвития предложит меры по упрощению разблокировки счетов компаний

Глава ведомства Максим Орешкин пообещал, что новый пакет мер упростит предприятиям "отстаивание своего чистого имени, если оно таковым является"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предложит пакет мер, который усложнит процедуру блокировки банковских счетов предприятий, а при отсутствии оснований для заморозки - упростит разблокировку счетов. Об этом глава ведомства Максим Орешкин заявил в интервью телеканалу РБК.

"Когда эту блокировку вводят, потом берут даже с человека комиссионные для разблокировки счетов его предприятия. Это, конечно, проблема, которую мы обсуждали. Сейчас мы договорились о том, что [будет] дополнительный пакет мер, который усложнит процедуру для банка с точки зрения блокировки и упростит с точки зрения предприятия отстаивание своего чистого имени, если оно таковым является", - сказал Орешкин.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил разработать критерии, при выполнении которых происходит автоматическая разблокировка заблокированных банковских счетов предприятий. 

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияОрешкин, Максим Станиславович
Торговый конфликт продолжает держать российский рынок в напряжении
Индексы Мосбиржи и РТС увеличились к завершению торгов
Читать полностью