В Прикубанском районе Карачаево-Черкесии планируют высадить 1,5 тыс. га садов

ЧЕРКЕССК, 2 сентября. /ТАСС/. Высадка 1,5 тыс. га садов интенсивного типа начнется в Прикубанском районе Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). Об этом в понедельник заявил глава региона Рашид Темрезов в ходе совещания по социально-экономическому развитию этого района КЧР.

"У Прикубанского района большой потенциал в развитии сельского хозяйства ввиду его географического расположения и количества сельскохозяйственных земель. Одно из перспективных направлений в ближайшее время - это развитие садоводства. В рамках возрождения культуры садоводства в республике на территории района в ближайшие пять лет планируется высадить 1,5 тыс. га садов интенсивного типа", - сказал глава республики.

По его словам, реализация проекта начнется в текущем году - планируется начать посадку на площади в 300 га, этот этап планируется завершить до конца 2020 года. Благодаря первому этапу проекта будет создано более 150 рабочих мест, включая сезонные работы.

В последние годы в регионе активно развивается садоводство. Так, компания "Сады Карачаево-Черкесии" в рамках инвестиционного проекта, включенного в 2016 году в госпрограмму по развитию Северо-Кавказского федерального округа, высадила интенсивный сад на площади более 200 га в Адыге-Хабльском районе КЧР. Реализация данного проекта дала республике около 100 новых рабочих мест. По прогнозам, при выходе на проектную мощность в течение пяти лет с каждого гектара можно будет собирать по 50 тонн фруктов. В этом году компания намерена реализовать в республике второй инвестиционный проект, предполагающий закладку около 300 га фруктового сада интенсивного типа.