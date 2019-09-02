В Уфе планируют производить противоопухолевый антибиотик

УФА, 2 сентября. /ТАСС/. Производство противоопухолевого антибиотика ванкомицин наладят в технопарке "Медбиофарма" в Уфе, который создадут по программе импортозамещения. На данный момент препарат закупается в Китае, сообщил журналистам в понедельник ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов.

"Мы готовы локализовать в РФ производство противоопухолевого антибиотика ванкомицин, на сегодняшний день эта субстанция полностью закупается в Китае, но мы планируем в ближайшие два-три года переместить производство в Уфу", - рассказал он.

Резидентами технопарка станут производственный центр "Генериум", специализирующийся на выпуске генномодифицированных препаратов, клеточных технологиях, представитель контактной ядерной медицины и красноярский фармацевтический завод. "Мы заявляем порядка 500 млн рублей частных инвестиций и также 500 млн от корпорации развития республики. Мы также участвуем в программе импортозамещения "Фарма-2030", - добавил он.

Ванкомицин способен бороться с устойчивыми к антибиотикам бактериями, назначается при инфекционно-воспалительных заболеваниях, таких как сепсис, эндокардит, остеомиелит, менингит.