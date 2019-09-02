Премьер-министр Ливана ввел чрезвычайное положение в экономике

БЕЙРУТ, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил в понедельник о введении режима чрезвычайного положения в национальной экономике. Как передал телеканал ОТВ, глава правительства сообщил об этом после экстраординарной встречи ливанских политиков и банкиров, которая прошла в президентском дворце Баабда.

"Тот, кто думает, что положение дел в ливанской экономике нормальное, глубоко ошибается, - сказал премьер. - Ситуация крайне тяжелая, и мы вынуждены ввести режим чрезвычайного положения и сосредоточить усилия на том, чтобы сохранить стабильность национальной валюты".

Харири призвал все партии, входящие в коалиционный кабинет, обеспечить строгое соблюдение статей бюджета на 2019 год, который предусматривает снижение дефицита с 11% до 7,5% по рекомендации Всемирного банка. "Мы пошли на эти экстраординарные меры по сокращению расходов, с тем чтобы добиться получения Бейрутом обещанной странами-донорами финансовой помощи на международной конференции Париж-4 ("Кедр") в апреле 2018 года", - пояснил премьер.

Правительство Ливана рассчитывает на $11 млрд в качестве льготных кредитов и безвозмездных субсидий для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.

Ранее премьер-министр утверждал, что Ливану не грозит банкротство, несмотря на государственный долг в почти $90 млрд. "С нашей стороны будут приняты все необходимые шаги, чтобы избежать греческого сценария", - подчеркнул он.

В свою очередь, президент республики Мишель Аун инициировал в понедельник создание Чрезвычайного экономического совета, в который вошли все ведущие политики и крупные бизнесмены. Этот орган, по его замыслу, будет способствовать консолидации общества для преодоления кризиса, в котором оказалась экономика Ливана.