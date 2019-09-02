Фермеры Северной Осетии в 2019 году получили более 165 млн рублей грантовой поддержки

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 сентября. /ТАСС/. Фермерские хозяйства Северной Осетии получили в 2019 году в рамках федеральных программ более 165 млн рублей грантовой поддержки, сообщил в понедельник ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Казбек Марзоев.

"У нас есть две федеральные программы: по семейному фермерству и поддержка начинающим фермерам. Мы только в этом году раздали 144 млн по семейным животноводческим фермам, где поголовье растет, и 21 млн по начинающим фермерам", - сказал Марзоев.

Такая поддержка осуществляется по грантовой системе. Право на получение гранта для начинающих фермеров имеют те фермеры, чья сельскохозяйственная деятельность связана с животноводством и растениеводством. Гранты ставят цель создание рабочих мест и развитие отрасли в целом.

Ранее сообщалось, что Северная Осетия выделит в 2019 году в виде грантов 480 млн рублей на развитие семейных животноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров, а также потребительской кооперации. В 2018 году на эти цели было направлено более 130 млн рублей.