Фирма "Хаммер" в КЧР нарастит поголовье овец до 50 тыс. голов по инвестпроекту

ЧЕРКЕССК, 2 сентября. /ТАСС/. Фирма "Хаммер" в Карачаево-Черкесии (КЧР) принимает участие в инвестиционном проекте по увеличению маточного поголовья овец до 50 тыс. Проект позволит создать в регионе около 100 рабочих мест, сообщил в понедельник первый заместитель председателя правительства КЧР Эльдар Байчоров.

"Сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений развития экономики Прикубанского района. Что касается перспектив в области развития животноводства, мы приоритет прежде всего отдаем развитию овцеводства. В этом плане дан старт реализации инвестиционной программы, в которой участвует "Хаммер". Речь идет о том, что в течение трех-четырех лет компания нарастит маточное поголовье до 50 тыс. голов", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию Прикубанского района КЧР.

Байчоров отметил, что на сегодняшний день в регионе уже построено 67 ферм. Проект позволит создать около 100 рабочих мест. Согласно планам проекта, компания реализовала 4 тыс. голов овец.

Байчоров добавил, что в регионе планируется реализация еще одного крупного инвестиционного проекта по разведению овец. "По согласованию с главой республики мы ведем переговоры с крупными инвесторами, которые тоже хотят внедрить свои современные технологии стойлового содержания овцы", - сказал он.

Согласно проекту, на участке 250 га будет размещены 35 тыс. голов овец, объем вложений в проект составит около 1,4 млрд рублей. Будет создано около 300 рабочих мест со средней заработной платой 25 тыс. рублей.

В Прикубанском районе Карачаево-Черкесии насчитывается 27 сельскохозяйственных организаций и 350 фермерских хозяйств, два из которых являются племенными.