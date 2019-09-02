Медведев проведет совещания о бюджетных расходах на ЖКХ, жилье и культуру

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник совещания о расходах федерального бюджета в 2020-2022 годах на ЖКХ, жилищное строительство, физкультуру и культуру. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В совещаниях примут участие первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьеры Ольга Голодец и Виталий Мутко, министр спорта Павел Колобков, министр культуры Владимир Мединский и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

28 августа Медведев заявил о планах провести целую серию совещаний о бюджетных расходах в преддверии рассмотрения в кабмине проекта закона о федеральном бюджете, которое должно состояться 19 сентября. 28 августа прошли первые два совещания, они были посвящены демографии, здравоохранению, образованию, науке, молодежной политике и социальному обеспечению, а также рыбопромышленному и аграрному комплексам.

Говоря о подготовке проекта федерального бюджета, Медведев напомнил, что задача правительства - продолжить работу над достижением основных целей национального развития, над реализацией национальных проектов, а также государственных программ. Глава кабинета министров обратил внимание коллег, что работа предстоит достаточно напряженная.