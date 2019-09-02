В Польше открывается 29-й Экономический форум

КРЫНИЦА-ЗДРУЙ (Польша), 3 сентября. /ТАСС/. Ежегодный Экономический форум (Forum Ekonomiczne) в 29-й раз начинает работу в курортном городе Крыница-Здруй на юге Польши. В этом году трехдневная встреча сотен экспертов, политиков и специалистов из разных стран мира пройдет под эпиграфом "Европа завтрашнего дня. Сильная или какая?".

"Форум в этом году будет искать ответ на вопрос о том, как Европа в ближайшее десятилетие справится со столкновением глобальной системы политических и экономических сил", - отметили организаторы конференции, подчеркнув, что "долгое время Европа не могла справиться с внутренними проблемами, среди которых Brexit выходит на первый план".

"Только общий голос Европы может показать ее силу. Разногласия по фундаментальным вопросам дают возможность продвигать свои интересы странам с наибольшим экономическим и военным потенциалом", - указал инициатор форума Зигмунт Бердыховский.

Участники и темы

Для участия в форуме в курортный городок Крыница-Здруй съезжаются политики, экономисты, ученые, представители аналитических институтов и неправительственных организаций. В общей сложности ожидается около 4 тыс. человек.

Гости форума примут участие в шести пленарных сессиях и десятках дискуссионных экспертных встреч и круглых столов на самые разные темы. Среди главных - вопросы энергетического развития, стратегические источники энергии, экономический рост, инвестиции, инфраструктура, транспорт, международное экономическое сотрудничество, новые технологии.

Дискуссии о России

В рамках форума будет обсуждаться российско-польское приграничное сотрудничество, пройдет дискуссия о будущем России, а также показ фильма режиссера Дмитрия Семибратова "Земля людей", рассказывающего о Курильских островах.

Как подчеркивают организаторы, "Экономический форум - это не только разговоры о финансах и политике, но также и богатая культурная программа". "Земля людей" - фильм, показывающий богатство природы и жизненный уклад жителей Курильских островов. Задача снятой с большим размахом картины - новое открытие Курил и демонстрация миру уникальной природы и естественных ресурсов этих островов, до сих пор представляющих собой загадку для большей части света", - пишут о российской ленте в Польше.

Польский Давос

Форум в городе Крыница-Здруй - одно из главных экономических событий в Центральной и Восточной Европе, которое часто называют польским Давосом. Ежегодно на этом горном курорте встречаются президенты, премьеры, министры, экономисты и предприниматели не только из европейских стран, но также из Азии и США. За долгие годы своего существования форум стал площадкой для оглашения важных решений, формирования новых инициатив и налаживания деловых контактов.