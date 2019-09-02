Товарооборот между Россией и США в первом полугодии составил $13,8 млрд

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Объем торговли между РФ и США за первые шесть месяцев текущего года составил $13,8 млрд, и американский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку, несмотря на санкции. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

"Планомерно растет двусторонний товарооборот с Америкой. За 2018 год он увеличился на 13%, до $27,5 млрд ($24 млрд в 2017 году). Положительная динамика сохраняется и в нынешнем году - за шесть месяцев торговля составила $13,8 млрд", - отметил Антонов.

По мнению посла, несмотря на ужесточение политики США, "американский бизнес демонстрирует намерение остаться на выгодном для них российском рынке", а также проявляет готовность активно участвовать в проводимых в РФ профильных многосторонних мероприятиях, таких как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Восточный экономический форум (ВЭФ).

Кроме того, Антонов отметил рост туристической привлекательности России среди американцев. По его мнению, ярким примером этого стал чемпионат мира по футболу 2018 года, когда по числу туристов американцы уступили только китайцам.

Дипломат подчеркнул, что существенную часть от общего потока американцев в Россию составляет туризм между Аляской и Дальним Востоком. Посол высказался за восстановление регулярного прямого авиасообщения между Анкориджем на Аляске и городами дальневосточного региона РФ. Сейчас эти рейсы осуществляются на сезонной основе.