Резиденты ТОР и свободного порта Владивосток инвестировали 440 млрд рублей в проекты

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) запустили на Дальнем Востоке 236 предприятий и вложили в реализацию своих проектов около 440 млрд рублей, сообщил ТАСС в "нулевой" день Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Аслан Канукоев.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

"Общий объем заявленных инвестиций превышает 3,1 трлн рублей, в результате на Дальнем Востоке появятся 1773 предприятия и почти 130 тыс. современных рабочих мест. <...> Всего в свободном порту Владивосток реализован 141 проект и 95 проектов - на ТОР. Это медицинские и бизнес-центры, транспортно-логистические комплексы в Приморье, горно-металлургические комбинаты и золотодобывающие предприятия на Чукотке, в Хабаровском крае и Якутии, портовые терминалы, рыбодобывающие и перерабатывающие заводы на Сахалине и Камчатке, туристские объекты. <...> На данный момент резиденты ТОР и свободного порта вложили в реализацию проектов порядка 440 млрд рублей, создали и модернизировали до 30 тыс. рабочих мест", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил динамику ввода новых предприятий: в 2015 и 2016 гг. в ТОР и в свободном порту Владивосток было сдано в эксплуатацию 30 новых предприятий, в 2017 - 83, а в 2018 - 177. Сегодня на разных стадиях реализации находятся более 1,5 тыс. инвестиционных проектов: ведутся строительно-монтажные работы, приобретение и монтаж оборудования, проектирование или процесс подготовки оформления земельных участков. "И это при том, что порядка 400 инвесторов стали резидентами совсем недавно", - подчеркнул Канукоев.

Масштабные проекты

Самым масштабным проектом глава КРДВ назвал Амурский газоперерабатывающий завод, который в ТОР "Свободный" строит компания "Газпром переработка Благовещенск". Высокотехнологичный центр переработки природного газа по мощности должен стать крупнейшим в стране, объем инвестиций по проекту составляет почти 1 трлн рублей.

"Также на ТОР "Свободный" в ближайшем будущем начнется строительство метанольного завода. Соглашение о создании производства метанола мощностью 1 млн тонн в год мы подписали с компанией АО "Технолизинг" этим летом. Инвестиционный проект рассчитан на 40 лет, вывод производства на полную мощность планируется в 2023 году. Объем инвестиций составит 41,5 млрд рублей, будет создано около 150 рабочих мест, а с учетом коэффициента семейности суммарно проект будет охватывать более 800 человек", - сообщил Канукоев.

По его словам, не менее значимый проект реализуется в ТОР "Большой Камень" в Приморском крае. Компания "Судостроительный комплекс "Звезда" строит современную судоверфь, которую планируется обеспечить заказами на производство судов, необходимых для разработки шельфовых нефтегазовых месторождений и морского транспорта углеводородов. Объем инвестиций по проекту превышает 150 млрд рублей. "Резидент ведет работы по строительству танкеров класса "Афрамакс", в портфеле заказов верфи уже 38 судов", - рассказал глава КРДВ.

В числе крупнейших реализованных проектов в свободном порту Владивосток он назвал индустриальный парк "Авиаполис Янковский", "Восточный луч", "Артаяр" и "Патрокл", которые построили логистический, торгово-выставочный и жилые комплексы.

Заключенные на ВЭФ соглашения

На четвертом ВЭФ, состоявшемся в сентябре 2018 года, КРДВ подписала соглашений и меморандумов на сумму 300 млрд рублей. В частности, по итогам прошлогоднего форума, на территориях опережающего развития "Камчатка", "Курилы", "Южная" появились компании с проектами в сфере золотодобычи и туристско-рекреационного кластера.

"Благодаря подписанию трехстороннего меморандума о намерениях между АО "Аметистовое" (входит в "Золото Камчатки"), Корпорацией развития Дальнего Востока и правительством Камчатского края в текущем году компания получила статус резидента ТОР и смогла приступить к реализации проекта "Строительство подземного рудника и модернизация ГОК на базе месторождения Аметистовое". При этом объем планируемых инвестиций с 2019 по 2027 год составит около 4 млрд рублей. Строительство рудника и модернизация ГОКа дадут дополнительный импульс развитию северной части Камчатки и позволит трудоустроить 498 жителей региона", - рассказал Канукоев.

Еще одним важным шагом стало двухстороннее соглашение о намерениях по проекту создания туристского комплекса на территории опережающего развития "Курилы", которое было подписано с компанией "Восток Тур". Резидент за счет собственных средств уже спроектировал объекты гостиницы и банного комплекса на острове Шикотан. Завершить строительство планируется в 2023 году.

Кроме того, в дни четвертого ВЭФ КРДВ зарегистрировала первого резидента в Специальном административном районе (САР) на острове Русском.

Специальные административные районы с льготными условиями для международных компаний появились на острове Русский и острове Октябрьский в Калининграде в прошлом году. Основная цель создания САР - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.

Интерес иностранного бизнеса

Среди резидентов ТОР и свободного порта Владивосток сейчас 92 компании с иностранным участием.

"Общая сумма инвестиций - 247,8 млрд рублей, планируется создать более 18,5 тысяч рабочих мест. В тройке стран-лидеров среди наших партнеров - Китай, Республика Корея и Япония, - сообщил глава КРДВ. - В 2019 году интерес к Дальнему Востоку проявили индийские предприятия и институты развития, инициатором и проводником этого сотрудничества выступает правительство Индии. Сейчас в рамках режимов ТОР и свободного порта это государство пока представлено тремя проектами".

Так, индийская корпорация KGK ("Кей-Джи-Кей"), ведущий мировой производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий, в статусе резидента свободного порта Владивосток (ООО "КГК ДВ") формирует и развивает региональный инфраструктурный кластер в Приморском крае. Старт фабрики по огранке алмазов дал президент России Владимир Путин на ВЭФ-2017.

"Еще один из крупнейших индийских производителей присоединится к развитию этой отрасли на Дальнем Востоке. В статусе резидента свободного порта компания "М. Суреш Владивосток" реализует проект, ориентированный на экспорт ювелирных изделий. В дальнейшем также будет разработана нишевая российская ювелирная продукция.

Кроме того, на площадке самого первого резидента свободного порта, комплекса "Янковский", инвестор из Индии компания "Джей Ти" организовал фабрику по выпуску весового и пакетированного индийского чая", - добавил Канукоев.

Компания с учетом географического местоположения и наличия устойчивых партнерских связей намерена обеспечить продукцией весь Дальний Восток, а также Западную и Восточную Сибирь. Отгрузки на экспорт производятся также в Монголию, планируются поставки в Беларусь и Казахстан. Сырье для чаеразвесочного производства - черный и зеленый байховый чай высшего и первого сортов - поставляется во Владивосток морским транспортом из индийских Кочина и Калькутты.

Перспективы для режимов

КРДВ совместно с Минвостокразвития России подготовила одну из ключевых сессий на юбилейном, пятом ВЭФ. Эксперты и резиденты экономических режимов обсудят работу ТОР и СПВ на сессии "Преференциальные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы".

"На текущем этапе нам важно определить, какие преференции нужны в первую очередь, а каких недостаточно, будем искать новые модели и инструменты", - отметил глава КРДВ.

Кроме того, все посетители стенда Минвостокразвития России смогут получить консультацию сотрудников КРДВ о том, как подать заявку на получение статуса резидента, оформить земельный участок и обеспечить его инфраструктурой.

По словам Аслана Канукоева, серьезный вызов для резидентов, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, заключается в привлечении дополнительного финансирования. Для ее решения на государственном уровне разработан механизм субсидирования процентной ставки для инвесторов ТОР и свободного порта Владивосток. "Также мы рассчитываем на усиление взаимодействия с банковской сферой - ведется работа по формированию пула надежных партнеров, которые смогут работать с нашими инвесторами и резидентами на взаимовыгодных условиях", - добавил собеседник.

Одним из барьеров при запуске проектов является обеспечение резидентов свободного порта Владивосток земельными участками. Для комплексного решения проблемы КРДВ совместно с Минвостокразвития подготовила ряд поправок в законодательство, которые были согласованы с региональными властями, общественными организациями, получили поддержку и сейчас проходят очередной этап согласований.

ТОР - территория с особым правовым режимом ведения бизнеса, в частности, предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и другие. На сегодняшний день на Дальнем Востоке создано 20 ТОР. Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченным налоговым и таможенным режимом, в нее помимо ряда муниципальных округов Приморья вошли порты Петропавловск-Камчатский, Ванино, Певек и Корсаковский.