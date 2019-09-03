Чуйченко заявил об усилении сотрудничества СМИ России и Китая

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Взаимодействие между российскими и китайскими СМИ усиливается с каждым годом, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко на пленарном заседании пятого Форума СМИ России и Китая в рамках Восточного экономического форума.

"То, что связи между российскими и китайскими СМИ набирают силу, очевидно. Например, буквально за год количество организаций-участников российско-китайского сотрудничества в медиасфере увеличилось с 30 до 50", - сказал Чуйченко.

Он отметил, что российско-китайское сотрудничество в области СМИ является важнейшей составляющей всеобъемлющего партнерства между двумя странами.

"Наши двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю", - подчеркнул Чуйченко.

По словам Чуйченко, и российские, и китайские СМИ сталкиваются с похожими вызовами - "это и недобросовестная конкуренция, и дискриминация на рынках многих западных стран, и поиск новых точек роста в условиях цифровой трансформации экономики".

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.