Российскую технологию распознавания лиц протестируют для ЧМ-2022 в Катаре

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Компания NtechLab ведет переговоры с FIFA и принимающей стороной чемпионата мира по футболу 2022 года - Катаром по развертыванию российской технологии распознавания лиц во время проведения первенства и примет участие в пилотном проекте, сообщил ТАСС гендиректор компании Александр Минин.

"Мы ведем переговоры с FIFA и с Катаром, будем участвовать в пилотном проекте", - сказал он.

По словам Минина, пилотный проект будет реализован до конца года. "Принятия решения ждем уже по его результатам в начале следующего года. Мы работу ведем с ними уже больше года, сложный процесс. У нас есть большие преимущества, так как мы распознаем лица вне зависимости от расовой принадлежности, плюс успешный опыт работы с FIFA на ЧМ в России", - отметил Минин.

На ЧМ-2018 в России решение FindFace Security, разработанное NtechLab и внедренное Ростехом в нескольких городах, позволило задержать более 180 человек, включенных в базы правонарушителей, часть из них находилась в федеральном розыске. Всего на время проведения ЧМ к системе распознавания лиц в нескольких регионах было подключено около 500 камер городского наблюдения, метрополитена, стадионов, фанзон, а также передвижных биометрических комплексов, обслуживающих массовые мероприятия.

Минин отметил, что комплексный проект по обеспечению безопасности ЧМ-2022 в Катаре будет масштабнее. "Оценочно, в рамках всего проекта, это несколько сотен тысяч камер с распознаванием лиц единовременно в нескольких городах, плюс оснащение транспортной инфраструктуры - аэропортов, железной дороги, ну и, конечно, обеспечение безопасности на всех спортивных мероприятиях", - добавил глава NtechLab.

По его словам, пул возможных участников проекта достаточно большой и не исключено создание консорциума, так как к ЧМ-2022 предстоит развернуть сложную комплексную систему безопасности по всей стране.

Катар был выбран местом проведения мирового первенства в декабре 2010 года, турнир должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах.

NtechLab - российская стартап-компания, основанная в 2015 г. программистом Артемом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. Стартап специализируется на передовых методах в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Акционерами компании NtechLab являются "дочка" Ростеха - "РТ - развитие бизнеса", фонд Рубена Варданяна и его партнеров - New Dimension Fund Variable Capital Investment, а также основатели компании и первые инвесторы.