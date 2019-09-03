Российскую технологию распознавания лиц протестируют для ЧМ-2022 по футболу в Катаре

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Компания NtechLab ведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Катаром, который примет у себя матчи чемпионата мира в 2022 году, на предмет использования российской технологии распознавания лиц во время проведения мирового первенства и примет участие в пилотном проекте. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Александр Минин.

"Мы ведем переговоры с ФИФА и Катаром, будем участвовать в пилотном проекте. Принятия решения ждем уже по его результатам в начале следующего года. Работу ведем с ними уже больше года, это сложный процесс. У нас есть большие преимущества, так как мы распознаем лица вне зависимости от расовой принадлежности, также был успешный опыт сотрудничества с ФИФА на чемпионате мира в России", - отметил Минин.

Технология FindFace Security, разработанная NtechLab и внедренная государственной корпорацией "Ростех" в нескольких городах турнир, позволила задержать более 180 человек, включенных в базы правонарушителей, часть из них находилась в федеральном розыске. На время проведения чемпионата мира к системе распознавания лиц в нескольких регионах было подключено около 500 камер городского наблюдения, метрополитена, стадионов, фан-зон, а также передвижных биометрических комплексов, обслуживающих массовые мероприятия.

Минин подчеркнул, что комплексный проект по обеспечению безопасности мирового первенства в Катаре будет масштабнее. "Планирует подключение нескольких сотен тысяч камер с возможностью распознавания лиц. Они будут находиться одновременно в разных городах. Также проведут оснащение ими транспортной инфраструктуры - аэропортов и железной дороги", - добавил Минин.

Глава NtechLab не исключил создание консорциума, так как к началу турнира предстоит развернуть сложную комплексную систему безопасности по всей стране. Катар был выбран местом проведения мирового первенства в декабре 2010 года, соревнования должны пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах.

NtechLab - российская стартап-компания, основанная в 2015 году программистом Артемом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. Стартап специализируется на передовых методах в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Акционерами компании NtechLab являются "РТ - Развитие бизнеса", фонд Рубена Варданяна и его партнеров - New Dimension Fund Variable Capital Investment, а также основатели компании и первые инвесторы.