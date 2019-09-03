"Русгидро" открыла сеть из десяти заправок для электромобилей на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" запустила первую на Дальнем Востоке сеть быстрых зарядных станций для электромобилей, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Сегодня Русгидро открывает сеть ветрозарядных устройств, заправок. Это пилотный проект, 10 штук будет расположено во Владивостоке, Уссурийске и Артеме. Я считаю, что развитию электротранспорта на Дальнем Востоке, насыщению рынка электромобилями будет способствовать развитие такой инфраструктуры. Первые две недели, мы приняли решение, что заправки будут бесплатными", - сказал глава компании Николай Шульгинов на торжественной церемонии открытия зарядных станций.

Он добавил, что по итогам пилотного проекта компания примет решение о дальнейшем развитии сети станций на Дальнем Востоке. Однако уже сегодня потребность в зарядных станциях видна в Хабаровске.

Зарядные станции установлены на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, у офисов Единых расчетных центров ДЭК "Русгидро" и на традиционных автозаправках трех городов.

Как отмечает "Русгидро", преимущество зарядных станций компании в режиме быстрого заряда: дозаправка занимает всего несколько минут, полная зарядка - менее получаса. Поддерживаются разные порты электромобилей: порт для японских автомобилей, порт для европейских автомобилей, порт Type 1/Type 2 мощностью 22 кВт.

"Если на обычной заправке водитель платит за литры топлива, то на электрозаправке - за киловатт/час потребленной энергии. Оплата может осуществляться через мобильное приложение, предусмотрена гибкая система тарифов. По решению руководства компании в честь 15 лет "Русгидро" для владельцев электромобилей в течение первых двух недель зарядка будет бесплатной", - добавили в "Русгидро".