В ДФО внедряют механизмы для решения проблем инвестклимата и доступа к финансам

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Институты развития Дальнего Востока разрабатывают и внедряют механизмы решения существующих сегодня трех основных проблем инвестирования в регионах ДФО - создание благоприятного инвестклимата, доступ к финансовым ресурсам и выход на крупные рынки. Такое мнение высказал ТАСС директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов в нулевой день Восточного экономического форума.

"Главных проблем развития бизнеса на Дальнем Востоке три, но все они решаются. Первая связана с тем, что инвестор, который приходит сюда из европейской части страны, так или иначе, сравнивает возможности региона с перспективами размещения производства в соседних Китае или Корее, сравнивают деловой климат, в первую очередь. И важными в этой связи являются усилия по созданию новых режимов благоприятствования - ТОРов и расширения зоны Свободного порта Владивосток", - сказал собеседник агентства.

Вторую задачу он обозначил как доступность финансирования, которая, по его мнению, на Дальнем Востоке достаточно низка. Даже при наличии хорошей бизнес-идеи на нее или залога не хватает, или банки предлагают слишком жесткие условия. Над решением этой проблемы сейчас активно ведется работа по линии Фонда развития Дальнего Востока и развития малого и среднего предпринимательства властями регионов, которые также создают региональные льготные фонды для малого бизнеса.

"И третье - доступ на рынки сопредельных стран. На ВЭФ приезжают традиционно лидеры азиатских стран: Япония, Китай, Южная Корея, Монголия, а в этом году будет и Индия. Но просто попросить их пустить нас на свой рынок - это так не работает, потому что наши рынки несопоставимы. Такие переговоры всегда ассиметричны, и единственный способ эту асимметричность убрать - это создавать конкретные логистические цепочки с конкретными производителями и договоренностями о взаимных поставках продукции и инвестициях. То есть мы и они открываемся для конкретных инвестиционных проектов", - сказал Петухов.

Такие единичные крупные двусторонние проекты, которые работают на территории Дальнего Востока, по его словам, сегодня есть практически во всех ключевых сферах и со всеми ключевыми азиатскими странами. Успех этих предприятий должен привлечь в эти отрасли новых инвесторов, которые убедятся в прибыльности и безопасности работы в ДФО.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.