Главная автомагистраль Сахалинской области будет заасфальтирована до 2024 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Асфальт появится до 2024 года на всех участках автодороги Южно-Сахалинск - Оха, соединяющей север и юг острова Сахалин. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"С 2020 года трасса Южно-Сахалинск - Оха будет передана в федеральную собственность. Это позволит заасфальтировать ее ускоренными темпами - до 2024 года", - говорится в распространенном сообщении. Финансирование будет вестись за счет федерального бюджета.

Сейчас без асфальта остаются 280 км трассы. Общая ее длина составляет 738 км. Как сообщили ТАСС в правительстве региона, стоимость проводимых работ может потребовать 28 млрд рублей.

Трасса Оха - Южно-Сахалинск передается из региональной в федеральную собственность в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Сейчас уже ведутся работы по ее реконструкции и модернизации, но за счет областного бюджета. Уже принято решение о выделении дополнительного федерального финансирования на ремонт и содержание трассы. В 2021 и 2022 гг. на нее из федерального бюджета совокупно планируется выделить более 13 млрд рублей.