Около 200 представителей Японии примут участие в бизнес-диалоге с Россией на ВЭФ

ТОКИО, 3 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. По меньшей мере 200 японских чиновников и представителей деловых кругов страны примут участие в российско-японском бизнес диалоге, который пройдет 5 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"В рамках форума запланировано проведение круглого стола, в котором примут участие представители бизнес-кругов Японии и России. Он станет местом для обсуждения основных тем, связанных с будущим экономики Дальнего Востока. Среди них: развитие маршрутов по Северному Ледовитому океану, что тесно связано с проектом "Арктик СПГ - 2", а также Транссибирская магистраль, которая рассматривается для продвижения пилотных транспортных перевозок между Японией и Европой. В круглом столе, как и в прошлом году, с японской стороны примут участие около 200 человек", - сказал он.

Японскую делегацию на форуме, как ожидается, возглавит премьер-министр Синдзо Абэ. 5 сентября он должен принять участие в пленарном заседании ВЭФ, также у него запланирована двусторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я также приму участие в форуме, - сказал Хиросигэ Сэко. - Я намерен встретиться с российскими министрами и провести дискуссии, направленные на достижение прогресса по проектам сотрудничества между Японией и РФ в сфере экономики".

Министр дал высокую оценку проекту строительства второго завода "Новатэка" по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ - 2". 29 июня по итогам российско-японских переговоров на высшем уровне в городе Осака было объявлено о том, что "Новатэк" продаст консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec 10% доли в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2", они станут четвертым акционером проекта.

"Это крупнейший энергетический проект со времен "Сахалина-1" и "Сахалина-2", он очень символичен для сотрудничества Японии и России. Кроме того, две страны будут участвовать в развитии Северного морского пути для транспортировки СПГ, который будет снабжать растущий азиатский рынок. Я очень рад, что японские компании будут в нем участвовать, и правительство Японии окажет этому поддержку", - отметил Сэко.

Он также заявил, что восточный экономический форум во Владивостоке за годы его проведения стал площадкой, позволяющей контролировать процесс развития японо-российских экономических отношений.

"С тех пор как в 2016 году премьер-министр [Синдзо] Абэ предложил план сотрудничества из восьми пунктов, он каждый год принимал участие в Восточном экономическом форуме. Форум дает важную возможность подтвердить на высшем уровне развитие японо-российских экономических отношений, в первую очередь по плану из восьми пунктов, а также то, как Япония и РФ углубляют сотрудничество на Дальнем Востоке", - отметил он.

По словам Сэко, на Дальнем Востоке сейчас реализуется около 80 проектов - почти половина из 200, намеченных в рамках плана сотрудничества. "Многие из них способствуют решению повседневных проблем, с которыми сталкиваются местные жители. В частности, это касается строительства медицинского диагностического центра в Хабаровске, а также создания тепличных хозяйств для выращивания свежих овощей", - добавил министр.

Основой для развития экономического сотрудничества двух стран стал план из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.