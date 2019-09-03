Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась на пятом Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев торжественно открыл выставку достижений регионов округа "Улица Дальнего Востока" в рамках нулевого дня Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС.

"Улица Дальнего Востока" станет одним из главных событий культурной программы Восточного экономического форума. Выставка демонстрирует экономический и инвестиционный потенциал, туристические возможности и культурные традиции всех дальневосточных регионов России. До 6 сентября выставка будет открыта для гостей и участников ВЭФ. В субботу, 7 сентября, запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, а 8 сентября она будет открыта для всех желающих.

"В пятый раз на приморской земле открывается Восточный экономический форум. Пятый раз мы вместе с вами создаем улицу Дальнего Востока. Мы создаем ее для того, чтобы все понимали, за что мы любим Дальний Восток. Почему мы в него верим, сегодня на Дальнем Востоке строятся сотни новых предприятий, более 600 миллиардов рублей пришло в экономику, это значит, будут строиться новые больницы, школы, дороги. Значит, лучше будут жить люди", - сказал Трутнев.

После церемонии открытия он в сопровождении министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова прогулялся по павильонам выставки и оценил, как регионы представляют свой инвестиционный потенциал.

Уникальные регионы

"В нашем павильоне представлена уникальность нашего народа, - рассказала ТАСС первый заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Галина Соколова. - Главный ресурс - это человек, вся экономика вокруг него, представлены семь ведущих проектов, на которых держится вся экономика региона - это горнодобывающая промышленность и агропромышленный комплекс. Кроме того, базовые инструменты - национальные проекты, реализуемые на территории Еврейской автономной области, и план социального развития центров экономического роста".

Павильон Камчатки, выполненный в виде гигантского краба, встречает гостей небольшой выставкой, где можно познакомиться с изделиями местных мастеров, выполненными из кости, дерева, меха. Здесь же на экранах зрители видят видеозаписи национальных праздников и обрядов, значимых для жителей Камчатки, а чуть дальше гостям предлагают ознакомиться с инвестиционными возможностям региона.

В следующей комнате гостям павильона предлагают провести виртуальную экскурсию на вертолете. Здесь оборудованы места, имитирующие кресла воздушной машины, и, выбрав с помощью рычажков один из вариантов экскурсий, можно прослушать ее с помощью наушников, а соответствующее видео будет транслироваться на небольших экранах, оформленных под иллюминаторы вертолета.

Виртуальный интерактив

Приморский павильон сразу у входа демонстрирует видеозаписи уникальной и самой редкой кошки мира - дальневосточного леопарда, сделанные в приморском национальном парке, где этих зверей живет больше всего. Также в этом году здесь представлен проект нового большого моста, который должен связать Владивосток и остров Русский. А возле павильона стоит настоящий вертолет, привлекая внимание гостей набережной.

"У нас можно, например, увидеть вертолет Ка-62, это вертолет Арсеньевского завода "Прогресс". Далее в очках виртуальной реальности вы можете посмотреть на природные достопримечательности Приморского края: тигровую сопку, мыс Тобизина, бухту Лазурную. Также на интерактивном стенде вы можете создать собственный парк, и ваша идея, возможно, потом будет учтена в концепции развития курортной зоны на Русском острове", - рассказали ТАСС представители павильона Приморского края.

Интересный интерактив предлагают посетителям павильона Амурской области. Здесь любой желающий может, взяв в руки картонную модель ракеты - один из символов области, записать видеоселфи по технологии 360 градусов.

"Человек становится в центр, вокруг него вращается штанга с экшн-камерой, которая записывает видео со скоростью 200 кадров в секунду. Мы прокручиваем штангу несколько раз, видео с камеры уходит на ноутбук, обрабатывается в специальной программе - накладываются заставка, подложка, титры, музыка. Пять минут - и готово! Видео отправляется человеку, и он постит его в социальных сетях", - объяснил представитель Амурской области Илья Тян.

ВЭФ-2019

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.