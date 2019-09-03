Северная Осетия намерена увеличить объем выращенной форели до 1,5 тыс. тонн в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сентября. /ТАСС/. Объем выращенной в Северной Осетии форели вырастет более чем в два раза в 2019 году по сравнению с 2018 годом, сообщил ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства республики Казбек Марзоев.

"Стремительными темпами развивается рыбоводство лососевых пород - это форель. За прошлый год мы порядка 700 тонн форели вырастили. В этом году порядка 1,5 тыс. тонн будет, потому что с каждым месяцем в эксплуатацию вводятся все новые объемы", - сказал Марзоев.

В 2015 году регион выращивал менее 100 тонн рыбы. По его словам, главным преимуществом республики является то, что в Северной Осетии форель можно выращивать почти круглый год. Кроме того, в 2019 году планируется ввод в эксплуатацию установок замкнутого водоснабжения.

При этом осетинская рыба очень востребована на внутренних рынках страны. Однако спрос настолько большой, что пока осетинская форель не закрывает потребностей даже одного экспортирующего города - Москвы. "Объемы растут и будут расти. Сейчас только одна компания "Остров" планирует до 5 тыс. тонн в год выращивать. А еще мелких компаний становится все больше с каждым днем", - отметил Марзоев.

Власти Северной Осетии выделят в 2019 году рыбоводческим хозяйствам по 3 млн рублей в виде грантов. В текущем году на эти цели в республиканском бюджете запланировано выделение порядка 10 млн рублей. По прогнозам республиканского Минсельхоза, благодаря грантовой поддержке в республике начнут разводить рыбу на 100 га водного пространства.