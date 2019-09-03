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РЖД осенью приступит к обсуждению нормативной базы для применения беспилотных поездов

Все технические вопросы практически решены, сообщили в компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) осенью планирует представить на обсуждение Минтрансу, Ространснадзору и Федеральному агентству железнодорожного транспорта (ФАЖТ) пакет изменений в нормативные правовые акты для возможности ввода в эксплуатацию беспилотных электропоездов. Об этом сообщил во вторник ТАСС начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион.

"Осенью планируется сформировать полный пакет необходимых изменений в нормативные правовые акты [для ввода в эксплуатацию беспилотных электропоездов] и вынести их на обсуждение в Минтранс, Ространснадзор и ФАЖТ. Все технические вопросы практически решены. К концу 2019 года у нас появится понимание, когда необходимая регуляторная база будет сформирована. В приоритете компании - обеспечить движение беспилотных электропоездов "Ласточка" по Московскому центральному кольцу (МЦК)", - сказал он.

Как сообщил журналистам в конце августа гендиректор РЖД Олег Белозеров, беспилотные электропоезда "Ласточка" могут начать курсировать по МЦК в 2021 году. 28 августа компания впервые продемонстрировала беспилотный скоростной электропоезд в движении на экспериментальном кольце Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в Щербинке.

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