Facebook может отказаться от счетчика лайков под постами

Facebook может начать скрывать количество лайков под постами, чтобы избавить пользователей от погони за вниманием и оградить их от самоцензуры. Как сообщает портал TechCrunch, тестирование этой функции уже началось в приложении соцсети на Android.
"Идея заключается в том, чтобы уберечь людей от неприятных ощущений, когда они видят, что публикации других пользователей привлекают гораздо больше внимания. Это также необходимо, чтобы уменьшить количество удаленных постов, которые, по мнению их авторов, набрали недостаточно лайков", - отмечается в сообщении.
В Facebook подтвердили, что уже работают над возможностью отказа от счетчика лайков. Вместо них под записью можно будет увидеть не цифры, а список отреагировавших на публикацию пользователей. Согласно заявлению компании, эта возможность пока еще недоступна для широкой публики.
Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2 сентября 2019 г.
Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0
Минувшей весной стало известно, что Instagram также работает над отказом от лайков. Соцсеть тестирует эту функцию уже в семи странах, Канаде, Бразилии, Австралии, Новой Зеландии, Италии, Ирландии и Японии.