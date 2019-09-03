"Ведомости": совладелец S7 сообщил об отказе Минпромторга от выпуска самолетов SSJ-75

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минпромторг решил отказаться от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet на 75 мест из-за отсутствия спроса. Об этом сообщил председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев в опубликованном во вторник интервью газете "Ведомости" .

"Я был недели две назад на совещании по развитию региональной авиации, и там один из руководителей Минпромторга доложил, что решено не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса. У них основной заказчик - "Аэрофлот", и он берет 100-местную машину", - сказал он.

В свою очередь Минпромторг в комментарии изданию опроверг эту информацию, уточнив, что соглашение о намерениях с S7 рассматривается ведомством как перспектива развития программы, пилот частно-государственного партнерства в области авиастроения.

"Наши расчеты по итогам разработки аван-проекта SSJ-75 показывают, что российско-французский двигатель SaM-146 переразмерен и не обеспечит экономическую эффективность эксплуатации в авиакомпаниях. В этих целях, а также для повышения конкуренции в поставках Минпромторгом совместно с авиапроизводителями запущены проекты создания отечественного двигателя ПД-8 и комплектующих изделий - это 34 самолетных системы и бортового оборудования", - пояснили изданию в Минпромторге.

В пресс-службе министерства добавили, что в будущем при наличии развитой региональной системы послепродажного обслуживания, частных инвестиций и якорного заказа планируется запуск укороченной коммерческой версии.

Производство и модификации

Изначально SSJ-100 предполагалось выпускать в двух вариантах: стандартном, с пассажировместимостью в 95 кресел, и укороченном (75 кресел), из них серийно производится только вариант с 95 креслами (SSJ-100B).

Разработка укороченного варианта авиалайнера SSJ-75 вместимостью от 75 до 88 кресел началась в феврале 2018 года. Ожидается, что самолет получит новое шасси, несколько уменьшенное крыло и т.д., что позволит снизить вес пустого авиалайнера более чем на 10%. SSJ-75 сможет выполнять взлет и посадку с укороченной полосы протяженностью 1,3-1,4 км. Первый полет 75-местного "Суперджета" был запланирован на конец 2021 года.

По данным газеты "Ведомости", предварительное соглашение о заказе 75 единиц SSJ-75 авиакомпания S7 заключила с "Гражданскими самолетами Сухого" в апреле 2018 года, а поставки укороченных лайнеров ожидались с 2022 года.