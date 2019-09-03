Глава РФПИ: Россия и Монголия создадут совместный фонд инвестиционного сотрудничества

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Россия и Монголия заключат соглашение о создании российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Сегодня Российский фонд прямых инвестиций подписывает важное соглашение с монгольским инвестиционным фондом о создании Российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества", - сказал он журналистам во вторник.

По словам Дмитриева, фонд нацелен на значительное наращивание объема инвестиционного сотрудничества. "Сейчас это буквально десятки миллионов долларов в год, но мы считаем, что он может составлять сотни миллионов долларов в год", - отметил глава РФПИ.

По словам главы РФПИ, появляется все больше российско-монгольских проектов в сфере новых технологий и транспортной инфраструктуры. "Совместный фонд поможет российским компаниям лучше сотрудничать с монгольскими", - добавил Дмитриев.

РФПИ основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. На сегодняшний день РФПИ было реализовано более 70 проектов общим объемом свыше 1,5 трлн рублей, охватывающих 95% регионов РФ.