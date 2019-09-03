В КНР считают, что заявления Трампа о ввозе опиоидов из республики противоречат данным США

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Утверждения американского президента Дональда Трампа о роли Китая в появлении на рынке США фентанила (сильного опиоидного синтетического анальгетика, применяемого в медицине в качестве обезболивающего) абсолютно не соответствуют действительности и противоречат данным таможни и органов пограничного контроля Соединенных Штатов. Об этом заявил во вторник заместитель председателя Комитета по контролю за оборотом наркотиков КНР Лю Юэцзинь.

"По мнению Трампа, существует две проблемы. Первая - фентанил в США преимущественным образом импортируется из КНР, вторая - китайское правительство якобы недостаточно эффективно контролирует незаконную торговлю этим препаратом, - рассказал он на пресс-конференции. - Очевидно, что выводы, которые делает американский лидер в "Твиттере", не соответствуют действительности и даже серьезно ее искажают".

Для примера чиновник привел официальную статистику, согласно которой с октября 2018 по март 2019 года Соединенные Штаты в общей сложности выявили 229 случаев импорта фентанила, из них лишь 17 дел (7,4%) по Китаю. Всего было задержано 536 кг этого вещества (1,1%), в том числе только 5 кг из КНР. "Это статистика, опубликованная компетентными органами США за соответствующий ключевой период [усиления контроля со стороны Вашингтона]. Разве можно после этого утверждать, что Китай - главный поставщик фентанила в Соединенные Штаты?" - задал он риторический вопрос.

Лю Юэцзинь напомнил, что, по утверждению некоторых американских политиков, КНР якобы поставляет прекурсоры и химическое сырье в Мексику, где из него получают фентанил, который затем продается на рынке США. "Я хочу отметить, что правоохранительные органы КНР, Соединенных Штатов и мексиканской стороны в равной мере не смогли доказать, какая партия фентанила изготовлена в Мексике и какое сырье было доставлено из Китая. Ведь выявлен всего один достоверный случай", - подытожил зампредседателя комитета.

Американские власти неоднократно требовали от правительства Китая ограничить экспорт фентанила. Как полагают в Белом доме, "преступные группировки" постоянно нелегально ввозят данное вещество и прекурсоры из Китая. Затем, по версии Вашингтона, наркоторговцы продают или смешивают этот дешевый наркотик с мощными психотропными препаратами - героином и кокаином. Из-за того, что наркозависимые "зачастую не знают об этом", в Соединенных Штатах растет число передозировок и смертей: 63,6 тыс. жертв в 2016 году, 70,2 тыс. - в 2017 году и 68 тыс. - в 2018 году.

В апреле китайское правительство включило фентанил и производные от этого препарата в список подлежащих контролю нелекарственных веществ, предприняв целый ряд мер. Несмотря на это, в начале августа Трамп объявил, что Китай "не выполнил обещание прекратить его продажу".