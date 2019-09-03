Банк "Открытие" расширит присутствие на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Банк "Открытие" оптимизирует сеть в целом по стране, увеличит присутствие на Дальнем Востоке. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в Хабаровске во вторник президент - председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов.

"Если по стране мы инфраструктуру будем скорее оптимизировать - в силу того, что многие клиенты переходят на работу в основном все-таки по дистанционным каналам, - на Дальнем Востоке мы будем расширять", - сказал Задорнов.

Он сообщил, что на этой неделе откроется офис банка в Петропавловске-Камчатском, уже открылся в Южно-Сахалинске, планируется открытие в Якутске. Задорнов отметил, что на Дальнем Востоке должно появиться 40 точек продаж.

"В Хабаровском крае банк "Открытие" представлен семью офисами, базовый филиал в Хабаровске <...> На территории Хабаровского края сеть также будет расширяться, для начала в городах - Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани", - сказал Задорнов.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие", месяц спустя - об оздоровлении группы Бинбанка. В начале 2019 года завершился процесс объединения "Открытия" и Бинбанка. Объединенный банк "Открытие" на 99,9% контролируется ЦБ.