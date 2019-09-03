Активисты ОНФ за шесть лет выявили сомнительные закупки на 315 млрд рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Активисты антикоррупционного проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" за шесть лет выявили нарушения в сфере закупок на сумму более 315 млрд рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба движения.

"Проект был запущен 1 сентября 2013 года по прямому распоряжению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. За это время активисты и эксперты проекта отменили или выявили нарушения в закупках на общую сумму более 315 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова координатора проекта, депутата Госдумы Антона Гетты.

Он напомнил, что в первые годы реализации проекта активисты занимались расследованиями, связанными с закупками органами госвласти и госкорпорациями предметов роскоши, сейчас - расследованиями, связанными с выявлением сговоров при проведении госзакупок, проводят мониторинг расходования бюджетных средств.

"С нами работают 14 тыс. активистов во всех регионах страны, мы активно взаимодействуем со Счетной палатой РФ, Федеральной антимонопольной службой России, Генеральной прокуратурой", - отметил руководитель проекта ОНФ "За честные закупки" Валерий Алексеев. По его словам, за последний год проекту удалось повысить эффективность при выявлении картельных сговоров при госзакупках и работе по оптимизации закупочного законодательства.