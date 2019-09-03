Исследование: россияне по промоакциям чаще всего покупают стиральный порошок и шоколад

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россияне по промоакциям в магазинах чаще всего покупают стиральный порошок, кондиционер для белья, средство для мытья посуды и шоколад, следует из исследования Nielsen.

Также популярными категориями среди россиян в период скидок стали творожные десерты, растворимый кофе, питьевые йогурты и соки.

В целом с июля 2018 года по июнь 2019 года доля продаж по промоакциям в денежном выражении в России составила 51%, это всего на два процентных пункта выше, чем в прошлом году (49%). При этом в 2017 году динамика роста доли составляла 7 п.п.

"Замедление роста доли промопродаж происходит по ряду причин. Во-первых, в наиболее промонасыщенных категориях достигнут потолок: при уровне промо в 70-80% остальные продажи как правило приходятся на покупателей и продукты, которые менее подвержены влиянию скидок. Во-вторых, рост популярности магазинов, предлагающих низкие цены каждый день - фактически на уровне промоакций, а иногда и ниже", - объясняет причины снижения директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова, чьи слова приводятся в сообщении.

Среднее количество товарных позиций на промоакции в одной категории на один магазин составило 8,7 (8,2 годом ранее), средний размер скидки - 25% (как и годом ранее).