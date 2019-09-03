Международный турнир по игре го начался на острове Русском в рамках программы ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Международный турнир по го - древнейшей известной стратегической игре - с участием команд России, Китая, Японии, Южной Кореи и Индии начался на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во вторник.

Игра го является наиболее древней из известных стратегических игр. Сегодня в мире в нее играет около 50 млн человек. В азиатских странах умение играть в го ценится среди бизнесменов и политических элит.

"На нашем турнире представлено семь регионов Дальнего Востока, а также участники из Индии, Японии, Южной Кореи и Китая. Всего около 70 участников", - рассказал ТАСС организатор турнира по го Глеб Катаев.

Как пояснили ТАСС в Федерации го Приморского края, турнир продлится до 6 сентября. Будет вестись как личный, так и командный зачет. Кроме того, в рамках ВЭФ будет презентована платформа для игры в го в виртуальной реальности. Попробовать сразиться с ее помощью смогут все желающие.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Третьего сентября - так называемый нулевой день. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.