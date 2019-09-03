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В Южно-Сахалинске построят новую взлетно-посадочную полосу почти за 14 млрд рублей

К работам планируется приступить в конце 2019 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Строительство новой сейсмически защищенной взлетно-посадочной полосы (ВПП) на территории Сахалинского международного аэропорта Южно-Сахалинск (Хомутово) потребует, по предварительным подсчетам, 13,6 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя правительства островного региона Сергей Олонцев в Южно-Сахалинске на совещании под председательством министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

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"По предварительным оценкам, строительство новой полосы потребует 13,6 млрд рублей", - сообщил Олонцев. Почти 230 тыс. рублей из этой суммы потратят на разработку проектной документации.

Евгений Дитрих уточнил во время пресс-подхода после совещания, что финансирование планируется вести за счет федерального бюджета. Работа по созданию полосы начнется до конца 2019 года. Завершится она в 2023 году.

В июле ТАСС сообщал о том, что изначально новую полосу в Южно-Сахалинске планировалось строить с 2021 по 2025 годы. В середине августа временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявлял, что, помимо строительства ВПП, аэропорт областного центра ожидают и другие изменения - его должны сделать всепогодным.

Аэропорт Южно-Сахалинск

Аэропорт Южно-Сахалинск (или Хомутово) - международный аэропорт федерального значения Южно-Сахалинска, который ведет свою историю с 1945 года. Расположен на территории городского округа - в планировочном районе Хомутово и является крупнейшим в области.

В декабре 2016 года в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" прошла реорганизация путем присоединения филиалов "Аэропорт Оха", "Аэропорт Ноглики", "Аэропорт Шахтерск" и "Аэропорт Зональное". Осенью 2017 года в аэропорту состоялась торжественная церемония начала строительства нового аэровокзального комплекса.

Теги
РоссияДитрих, Евгений ИвановичЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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