Глава АПИ ожидает, что пятый ВЭФ ответит на вопрос о социальном развитии Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Понимание актуального уровня социального развития Дальнего Востока и перспектив социальной сферы региона должны стать глобальным результатом обсуждений на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который начнется во Владивостоке в среду. Такое мнение на полях форума в нулевой день высказал ТАСС директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АПИ) Леонид Петухов.

"Общая идеология, которую озвучивает [вице-премьер] Юрий Петрович Трутнев, состоит в том, что сначала надо было создать оболочку для инвестиций, шаг номер два - эти инвестиции привлечь. И третий шаг должен быть - это улучшение социального климата в регионе, чтобы сюда на экономически перспективную территория приехали люди. По моему личному мнению, это и является главной задачей текущего ВЭФ - ответить на этот вызов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Министерству по развитию Дальнего Востока, в структуру которого входит АПИ, есть чем гордиться. В настоящее время с точки зрения инвестиций на Дальнем Востоке ситуация уже хорошая, так как боле 30% прямых инвестиций в России приходится на этот регион. Это, в том числе, результат индивидуальной работы с инвесторами.

"В отличие от других стран, где преференциальные режимы существуют сами по себе, и компании сами под них подстраиваются, мы создаем ТОРы и свободные экономические зоны именно там, где нужно инвестору. Готов он, скажем, прийти на Чукотку, развивать Баимское месторождение золота - мы создаем ТОР под Баимское месторождение. И пять лет работы ВЭФ, это как раз время, когда можно подвести первые итоги, понять, что получается, и что надо сделать, чтобы получилось окончательно, и главное - как экономический рост конвертировать в повышение качества жизни граждан", - сказал Петухов.

Он отметил, что уже ведется работа по улучшению социальной сферы в регионе, в частности по программе развития Дальнего Востока и в рамках целевой субсидии на развитие центров экономического роста.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.