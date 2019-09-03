"Россети" и Erdenes Mongol подписали меморандум о сотрудничестве

ТАСС, 3 сентября. Группа "Россети" подписала меморандум с компанией Erdenes Mongol в рамках официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Монгольскую Народную Республику, сообщил корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Документ подписали глава "Россетей" Павел Ливинский и исполнительный директор компании Erdenes Mongol Пурэвжав Ганхуу.

Срок действия меморандума составляет три года. Цель документа - сотрудничество в области исследований и развития интеграционных связей энергосистем Северо-Восточной Азии, включая необходимые первостепенные меры по усилению и повышению надежности электроэнергетической системы и развитие электроэнергетической инфраструктуры в горнодобывающей промышленности Монголии, следует из сообщения российской компании.

Также стороны оценят текущее состояние электроэнергетической системы Монголии, разработают схемы и программы развития энергосистемы страны, а также займутся внедрением передовых цифровых технологий в электросетевой комплекс, проектированием и строительством объектов электросетевого комплекса, технологическим присоединением новых стратегических месторождений и других объектов промышленности.

"Стороны договорились сформировать совместную рабочую группу для разработки общей дорожной карты региональной интеграции электроэнергетических рынков Северо-Восточной Азии с учетом модернизированной энергосистемы Монголии, провести совместные исследования и подготовить технико-экономическое обоснование строительства новых межгосударственных линий электропередачи. По итогам изучения перспективных проектов сотрудничества компании планируют рассмотреть возможность создания совместного предприятия", - говорится в сообщении "Россетей".